RENUEVAN PISO DEL PEDRO SÁINZ TRAS AÑOS DE DETERIORO Y RIESGO PARA USUARIOS

Después de las constantes quejas por el deterioro del piso y los riesgos de caídas para quienes diariamente acuden al lugar, avanzan los trabajos de rehabilitación en el frente del mercado principal “Pedro Sáinz de Baranda”, donde se intervienen 900 metros cuadrados de superficie.

La alcaldesa de Campeche, Biby Rabelo, realizó un recorrido de supervisión por la zona acompañada del director de Mercados y Rastro, Víctor Aguirre Montalvo, para verificar el avance de la obra, que actualmente registra un 30 por ciento de ejecución.

La rehabilitación busca mejorar las condiciones de uno de los puntos comerciales más concurridos de la capital campechana, donde diariamente acuden alrededor de 3 mil usuarios y laboran más de 70 locatarios.

Los trabajos abarcan la zona que comprende desde el área de boleros hasta el edificio conocido como Bazar Selem, y de acuerdo con lo informado, se contempla que la obra concluya conforme al calendario establecido.