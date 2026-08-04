“NO FUE DESPOJO, FUE UN CONFLICTO DE POSESIÓN”: ABOGADO RESPONDE A DISPUTA DE MENONITAS POR TERRENOS EN HOPELCHÉN

El conflicto por 500 hectáreas en el municipio de Hopelchén no se trata de un despojo contra integrantes de la comunidad menonita, sino de una disputa por la posesión de tierras que ya cuenta con resoluciones judiciales, afirmó el abogado Edwin Trejo Gutiérrez, representante legal de Luis Eduardo Huitz Villarreal.

El litigante sostuvo que su cliente fue quien denunció haber sido afectado desde 2018, luego de que Johan, la contraparte, habría ingresado a terrenos que estaban bajo posesión de Huitz Villarreal. Un juez federal ordenó revisar la restitución de los derechos.

Trejo Gutiérrez rechazó los señalamientos sobre supuestos documentos falsos y aseguró que ambas partes cuentan con documentos legales: Huitz Villarreal con un título de posesión otorgado por autoridades municipales y Johan con un título de propiedad. Sin embargo, afirmó que el conflicto radica en que la propiedad reconocida a la contraparte estaría sobrepuesta en terrenos que su representado posee legalmente.

También negó que durante el proceso se hayan vulnerado derechos del acusado y aseguró que Johan contó con asesoría legal e intérprete durante las audiencias. Explicó que la defensa intentó cuestionar el procedimiento por la falta de un traductor, pero afirmó que la autoridad judicial determinó que desde el inicio se garantizó ese derecho.

El abogado indicó que existe apertura para buscar un acuerdo entre las partes, aunque insistió en que cualquier solución debe respetar las resoluciones judiciales y el marco legal. “Si no se puede de esa manera, tendremos que recurrir a lo que establece la ley”, afirmó.