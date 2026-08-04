“V INFORME DE LAYDA LLENO DE MENTIRAS Y DESPILFARRO”: CRÍTICA LUIS GARCÍA

El quinto informe de gobierno de Layda Sansores San Román fue calificado por el exdiputado local Luis García Hernández como un documento “lleno de mentiras” y alejado de la realidad que enfrentan los campechanos, al acusar que la administración estatal deja un estado con rezagos en economía, infraestructura, empleo y seguridad.

Aseguró que el gobierno estatal presume avances que, desde su perspectiva, no existen en las calles, al señalar que el estado no ha logrado crecimiento económico y permanece rezagado frente a entidades como Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

“Campeche sigue siendo un enano económicamente de infraestructura, de inseguridad y de desempleo. ¿Dónde está el presupuesto y en qué se lo han gastado?”, afirmó.

El exlegislador cuestionó la falta de obras públicas que reflejen resultados durante los cinco años de administración y acusó que el presupuesto estatal no se ha traducido en beneficios visibles para la población. Reclamó al referirse particularmente a los recursos destinados a seguridad pública.

Sobre este tema, sostuvo que Campeche dejó de ser una entidad tranquila y afirmó que la violencia se ha extendido a municipios como Carmen, Escárcega, Candelaria, Calakmul, Hopelchén y otras regiones del estado. También criticó la estrategia de seguridad implementada desde la llegada de Marcela Muñoz al frente de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana.

Además, acusó al gobierno estatal de utilizar recursos públicos con fines políticos y señaló que el informe representa, según sus palabras, una estrategia para favorecer proyectos electorales rumbo al futuro proceso político.

García Hernández concluyó que la percepción ciudadana refleja un deterioro en la seguridad y cuestionó que mientras funcionarios cuentan con esquemas de protección privada, la población enfrenta miedo ante el aumento de hechos violentos.