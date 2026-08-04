ACRIBILLARON AL HOMBRE HALLADO MUERT0 EN COMUNIDAD DE CANDELARIA

Desangrado por múltiples disparos en su pierna izquierda falleció Santiago B. V., alias “El Piojo”, quien fue encontrado sin vida la noche de ayer lunes 3 de agosto en la comunidad Miguel Alemán, en el Municipio de Candelaria.

No hay personas detenidas y el caso es investigado por homicidio calificado en contra de quien o quienes resulten responsables.

La víctima fue relacionada en vida con una serie de robos en la localidad donde fue hallado sin vida.

La escena del cr¡m3n, donde las autoridades encontraron casquillos percutidos, fue procesada por el personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y del Instituto de Servicios Periciales en busca de indicios.

Más tarde llegaron elementos del Servicio Médico Forense (Semefo), para levantar el cadáver y trasladarlo al anfiteatro de la Vicefiscalía General Regional con sede en Escárcega.

La causa de la muerte fue choque hipovolémico generado por los múltiples disparos que recibió en su extremidad inferior.