CARMEN: PROMUEVEN RESPETO Y CONSERVACIÓN DE SERPIENTES CON FESTIVAL NACIONAL

Para promover el respeto y la conservación de esos reptiles, en Carmen se realiza el Festival Nacional de Serpientes, que es replicado de manera simultánea en 48 sedes más de México y una en Guatemala, dio a conocer Juan Saúl Báez, representante del proyecto Marca Sureste en Tabasco y Campeche.

Explicó que el festival nace como iniciativa de unos colegas de Hidalgo con el nombre de Explora Reptilia, y está enfocado en la educación ambiental, por lo cual hay mesas de contacto para saber, conocer y tocar directamente especies representativas tanto de nuestro país como de otras partes del mundo.

“Tenemos en exhibición serpientes de cascabel, boas, pitones y anaconda, que son organismos muy importantes en el ecosistema, y también lo hacemos para que la gente les pierda el miedo”, resaltó.