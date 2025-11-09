EN REDES: EL MAÍZ NO TIENE PRECIO JUSTO Y SIGUE DEPENDIENDO DEL MISMO PUÑADO DE EMPRESAS, DENUNCIAN

Dando seguimiento al tema maicero, la abogada, artista y tiktokera Isamar Witker lamentó que los nuevos requisitos, entre ellos asesoría técnica y bancarización, dejaron sin apoyos que antes recibían a maiceros a miles de productores que producen poco y más de 35 toneladas como en Chihuahua y Sinaloa, mientras Minsa y Maseca siguen ganando explotando al campo, y sentenció: “El lema ‘Sin maíz no hay país’ fue bandera de la izquierda, pero hoy el grano no tiene patria, nadie lo protege por falta de precio justo y sigue dependiendo del mismo puñado de empresas a quienes el Gobierno rinde pleitesía”.

Recordó que durante el plan antiinflacionario de 2022, el Gobierno pidió ayuda a esas empresas para no subir el precio de la tortilla, para lo cual abrieron las importaciones (más de 23 millones de toneladas) y rompió récord inundando el mercado con grano norteamericano subvencionado y sin aranceles, dejando sin compradores al producto mexicano.

En tanto, Minsa y Maseca ofrecían 5 pesos o menos por kilo, y el precio de garantía no alcanzó para todos, contrario al maíz gringo. En resumen, la 4T fue la misma película del PRIAN pero con diferente título, pues ya no son subsidios para los grandes, sino precios de garantía para los pequeños pero ya no ayudan, y en el fondo el control del mercado sigue igual o peor, porque las grandes empresas siguen decidiendo cuánto pagan, cuánto compran y a quién, mientras el pequeño campesino sigue sembrando sin saber si podrá vender y el productor comercial quedó fuera del modelo, además de estar endeudados.