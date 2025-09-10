ENREDES: ES EL HUACHICOL FISCAL UN ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN BRUTAL: RICARDO ANAYA

AMLO NOS MINTIÓ AL ASEGURAR QUE SE HABÍA ACABADO

En un video que circula en las redes sociales, el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Ricardo Anaya expone que el huachicol fiscal es un escándalo de corrupción brutal, pues se estima que causó daño al erario por 170 mil millones, mientras otros escándalos como Segalmex y la Estafa Maestra fueron por 15 mil millones y 7 mil millones.



En entrevista hizo 3 reflexiones:



Primera, recordar el acto teatral en el que López Obrador sacó un pañuelito blanco y dijo que se había acabado la corrupción, pero nos mintió, nos engañó, porque llegó hasta los más altos niveles de su Gobierno y ahí está el huachicol fiscal.



Segunda, AMLO afirmó que cuando había corrupción a gran escala, siempre por definición el Presidente de la República estaba enterado, que autoriza aunque no firme, ahora debe explicarle a los mexicanos cómo puede ser que su Gobierno se corrompió a esos niveles y venga a decir que él no estaba enterado.



Tercera, los escándalos de corrupción más famosos en la historia reciente de México eran Segalmex con 15 mil millones de pesos, la Estafa Maestra en tiempos de Peña Nieto por el orden de los 7 mil millones, pero se calcula que el daño al erario por el tema del huachicol fiscal, ahora con Morena, es de 170 mil millones, o sea, 20 veces Segalmex y 40 veces la Estafa Maestra.