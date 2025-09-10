HAY QUE HACER UNA INVESTIGACIÓN, RESPONDE INCÓMODA SHEINBAUM A REPORTERO SOBRE MUERTE DE OTRO MARINO

Es una falta de respeto para la víctima y lo que ocurrió la manera en que preguntas con “no le parece que es una casualidad”, dijo visiblemente incómoda la presidenta Claudia Sheinbaum al ser cuestionada sobre el marino presuntamente ligado al tema del huachicol que falleció durante una práctica de tiro, y dijo que hasta ahora parece que fue un accidente pero hay que hacer una investigación.



Al preguntarle sobre el primer caso, la mandataria federal dijo que fue un suicidio tan lamentable que ayer el fiscal aclaró que no estaba vinculado con las investigaciones y entró la Fiscalía General de la República. ¿En los 2 casos?, lanzó el reportero, a lo que Sheinbaum dijo que no iba a contestarle “por respeto a las víctimas y a la investigación”.