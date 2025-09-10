miércoles, septiembre 10, 2025
Lo último:
Nacionales

HAY QUE HACER UNA INVESTIGACIÓN, RESPONDE INCÓMODA SHEINBAUM A REPORTERO SOBRE MUERTE DE OTRO MARINO

Publicad0rTelemar

Es una falta de respeto para la víctima y lo que ocurrió la manera en que preguntas con “no le parece que es una casualidad”, dijo visiblemente incómoda la presidenta Claudia Sheinbaum al ser cuestionada sobre el marino presuntamente ligado al tema del huachicol que falleció durante una práctica de tiro, y dijo que hasta ahora parece que fue un accidente pero hay que hacer una investigación.


Al preguntarle sobre el primer caso, la mandataria federal dijo que fue un suicidio tan lamentable que ayer el fiscal aclaró que no estaba vinculado con las investigaciones y entró la Fiscalía General de la República. ¿En los 2 casos?, lanzó el reportero, a lo que Sheinbaum dijo que no iba a contestarle “por respeto a las víctimas y a la investigación”.

También te puede gustar

Adolescente mata a puñaladas a su hermanita de 2 años de edad

telemarwebmaster_gs2m70wg

Gobernador Aysa González asiste a reunión nacional de seguridad

telemarwebmaster_gs2m70wg

Niño chiapaneco viaja a EEUU para recibir capacitación de la NASA

telemarwebmaster_gs2m70wg

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *