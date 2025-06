NACIONAL: DINERO DE GARCÍA LUNA PASÓ POR LA CASA DE BOLSA DEL JEFE DEL GABINETE DE AMLO, Y SHEINBAUM TAMBIÉN LO ENCUBRIÓ: LORET DE MOLA

A través de su programa Latinus, el periodista Carlos Loret de Mola expuso que los gobiernos de AMLO y Claudia Sheinbaum encubrieron el caso de lavado de dinero del alto funcionario lopezobradorista vinculado a Genaro García Luna.

Desde hace un año, recalcó, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Pablo Gómez, sabía que en la lista de empresas por donde pasó el dinero de García Luna estaba Vecto, Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia de AMLO.

No querían que lo supiéramos, pero otra vez nos enteramos por Estados Unidos. “El régimen está pataleando en el pantano”, escribió el periodista.

En el video preguntó: “¿Usted cree que no sabía López Obrador?, ¿usted cree que no sabía Sheinbaum?, ¿usted cree que cuando a la UIF le saltó el nombre de Alfonso, en junio del año pasado, no fueron corriendo a Palacio Nacional?”, y recriminó que se lo hayan ocultado a los mexicanos. “Dos gobiernos de Morena lo encubrieron, y con razón la defensa de la presidenta a 3 empresas financieras privadas señaladas por EU”, sentenció.

Ahora están desesperados para ver cómo tapan todo, remató Loret de Mola.