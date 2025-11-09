SHEINBAUM TIENE LAS EVIDENCIAS DE CORRUPCIÓN PERO GUARDA SILENCIO CÓMPLICE: FRANCISCO MARTÍN MORENO

Mediante un video publicado en sus redes sociales, el periodista y escritor Francisco Martín Moreno afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum pide pruebas cada vez que durante sus mañaneras le plantean quejas de corrupción, pero todos los días le llegan a través de periodistas y comunicadores en redes sociales y en lugar de actuar o decir que hará algo, guarda silencio cómplice.

Expuso que durante sus conferencias matutinas, Sheinbaum Pardo solicita cuando le presentan cuantificables quejas de corrupción que presenten las pruebas, cuando la primera autoridad que tendría que investigar o hacerlo es la Fiscalía General de la República (FGR), sin embargo, ya que la Fiscalía no las presenta, existen comunicadores en las redes sociales que tienen en su poder las pruebas que ella requeriría, y nada sucede y los elementos probatorios se desperdician al igual que la oportunidad de impartir justicia.

Las pruebas están ahí, todos los días, pero si a la Presidenta y al régimen no les convienen, se ignoran o simplemente no las utilizan por razones inconfesables, así de simple, “ante lo cual llego a la conclusión de que esto significa que la Presidencia de la República es cómplice de la corrupción. La señora (en alusión a Sheinbaum Pardo) bien podría haber dicho que ahora que tiene las pruebas hará algo, pero no, nada. Tiene las evidencias y guarda silencio cómplice”, puntualizó.