domingo, noviembre 9, 2025
Lo último:
Locales

ES UNA VERGÜENZA PARA EL PAÍS Y EL ESTADO AFIRMAR QUE NO CENSURAN LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN CUANDO HACEN LO CONTRARIO: VÍCTOR AMÉNDOLA

Censor a Jorge González y a Tribuna es un acto más de cinismo e hipocresía, asevera

El exdirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Víctor Amendola Avilés, calificó como una vergüenza para el país y el Estado que se asegure que no hay censura a la libertad de expresión cuando se hace todo lo contrario.

A nivel federal consideró una estupidez, porque estuvo circulando una declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum donde preguntó dónde hay censura, como cuestionando que en su Gobierno y en el anterior no hubo persecución a la libertad de expresión, cuando plantean leyes que indican lo contrario, y Campeche no es la excepción.

Améndola Avilés afirmó que los hechos contradicen el discurso oficial, al recordar que recientemente un juez ordenó la supervisión de publicaciones y declaraciones del abogado Jorge González y del medio Tribuna. “Es un acto más de cinismo e hipocresía”, aseveró.

El Estado resumió, vive “un retroceso tremendo y brutal”, no sólo en materia política, sino también en lo económico, democrático y en el combate a la corrupción y la violencia.

“Se persigue a quienes critican y cuestionan, cuando antes se hablaba de libertad de expresión y derechos de las minorías. Hoy todo eso son patrañas y mentiras”, lamentó, y recordó que durante más de dos décadas la hoy gobernadora promovió campañas políticas enarbolando esos principios, pero ahora se impulsa una agenda contraria a ellos.

Es una vergüenza para el Estado y país que se niegue la censura mientras se plantean leyes que claramente apuntan contra ella, concluyó.

CENSURA, LIBERTAD DE EXPRESIÓN, CINISMO, HIPOCRESÍA, LAYDA,

También te puede gustar

Ayuntamiento de Campeche enfrenta juicios por 200 casos de despidos que heredaría

Revisa gobernador Aysa González, temas de salud relacionados al Covid-19 en los 13 municipios

MI VOTO SERÁ CONTRA LA REFORMA JUDICIAL: DANIEL BARREDA

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *