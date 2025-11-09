ES UNA VERGÜENZA PARA EL PAÍS Y EL ESTADO AFIRMAR QUE NO CENSURAN LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN CUANDO HACEN LO CONTRARIO: VÍCTOR AMÉNDOLA

Censor a Jorge González y a Tribuna es un acto más de cinismo e hipocresía, asevera

El exdirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Víctor Amendola Avilés, calificó como una vergüenza para el país y el Estado que se asegure que no hay censura a la libertad de expresión cuando se hace todo lo contrario.

A nivel federal consideró una estupidez, porque estuvo circulando una declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum donde preguntó dónde hay censura, como cuestionando que en su Gobierno y en el anterior no hubo persecución a la libertad de expresión, cuando plantean leyes que indican lo contrario, y Campeche no es la excepción.

Améndola Avilés afirmó que los hechos contradicen el discurso oficial, al recordar que recientemente un juez ordenó la supervisión de publicaciones y declaraciones del abogado Jorge González y del medio Tribuna. “Es un acto más de cinismo e hipocresía”, aseveró.

El Estado resumió, vive “un retroceso tremendo y brutal”, no sólo en materia política, sino también en lo económico, democrático y en el combate a la corrupción y la violencia.

“Se persigue a quienes critican y cuestionan, cuando antes se hablaba de libertad de expresión y derechos de las minorías. Hoy todo eso son patrañas y mentiras”, lamentó, y recordó que durante más de dos décadas la hoy gobernadora promovió campañas políticas enarbolando esos principios, pero ahora se impulsa una agenda contraria a ellos.

Es una vergüenza para el Estado y país que se niegue la censura mientras se plantean leyes que claramente apuntan contra ella, concluyó.

