NI EN MORENA NI EN OTRO PARTIDO QUE SEA PARTE DE LA 4T HAY CABIDA PARA EL NEPOTISMO: ANTONIO JIMÉNEZ

San Francisco de Campeche.- Al asegurar que no tiene opiniones sobre la relación entre la gobernadora Layda Sansores y el sobrino Gerardo “Seso Loco” Sánchez Sansores, el diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez dejó en claro que apoya el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo contra el nepotismo, tanto en Morena como en cualquier otro partido que sea parte de la cuarta transformación.

Lo mejor para nuestro movimiento es que se logren concatenar procesos de unidad y de beneficio democrático, subrayó y expresó que el mensaje de la Presidenta fue claro y marca el camino correcto.

Que todo morenista debe seguir esta misma línea. Además destacó que desconoce si estas acciones encabezadas por Sánchez Sansores son para quitar votos a Pablo Gutiérrez Lazarus.

Finalmente, señaló que el edil carmelita ha realizado un buen trabajo y tiene una tarjeta de presentación que es su municipio**, por lo que reitero** su apoyo a Pablo Gutiérrez Lazarus para ser el próximo coordinador estatal de defensa de la 4T.