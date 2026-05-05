¡EN CRISIS EL SECTOR RIBEREÑO! DESDE HACE MÁS DE 2 MESES HAY CHAPOPOTE EN LAS COSTAS DE CAMPECHE Y LAS AUTORIDADES NO QUIEREN ENTENDERLO, ACUSA LÍDER

-EXIGE A LAYDA AGILIZAR RECURSOS DEL PROGRAMA DE VEDA PORQUE LA PESCA ES BAJÍSIMA

San Francisco de Campeche.- José del Carmen Uicab Fernández, presidente del Comité de Pescadores de San Román, informó que la zona costera de Campeche enfrenta una emergencia por la presencia de hidrocarburo en el mar, lo que ha afectado gravemente la actividad pesquera.

En el marco de una segunda reunión con líderes pesqueros de Champotón, Seybaplaya, Villamadero, Campeche, 7 de agosto y San Román, advirtió que la crisis por la presencia de chapopote en el mar ya afecta a todo el Estado, no sólo a Ciudad del Carmen o a los armadores.

“No quieren entender que también Campeche fue afectado. La situación está muy difícil”, declaró.

Uicab Fernández mostró evidencia fotográfica de grumos de petróleo en la zona cercana a Champotón, específicamente en el área del Tortuguero, donde compañeros pescadores han documentado las manchas, por lo cual solicitará coordenadas GPS para respaldar técnicamente el señalamiento.

“No hay pesca, está totalmente detenida, y el poco pescado que entra, la gente no lo compra por la información de que está echado a perder”, lamentó.

El dirigente aseguró que la contingencia no es reciente, sino que tiene más de 2 meses y la situación ya “nos llegó hasta el cuello”, y criticó que los apoyos gubernamentales para el sector lleguen el 18 de este mes de mayo, ante lo cual hizo un llamado urgente a la gobernadora Layda Sansores a agilizar los recursos del programa de veda.

Es un llamado a que se agilicen los apoyos, pues el sector ribereño pasa una situación muy difícil y más adelante lo va a sentir el Gobierno del Estado, alertó.