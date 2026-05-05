martes, mayo 5, 2026
Lo último:
Nacionales

CHOQUE ENTRE TREN Y PIPA CON COMBUSTIBLE CAUSA EXPLOSIÓN E INCENDIO EN QUERÉTARO; POR AHORA NO HAY INFORME DE HERIDOS O VÍCTIMAS MORTALES

Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró la mañana de hoy martes, luego de que un tren impactó a un tractocamión con pipa cargada de combustible -lo que causó una explosión e incendio-, en la carretera estatal 100, a la altura de Viborillas, en los límites de Colón y El Marqués.

La conflagración alcanzó varios vagones del tren, generando una densa columna de humo visible a varios kilómetros. Hasta el momento no hay informe de heridos o de pérdida de vidas.

Las autoridades cerraron en su totalidad la circulación en la carretera a Bernal y en la vía Tequisquiapan–Aeropuerto, lo que generó severa carga vehicular, especialmente en el acceso desde la Carretera Federal 57.

También te puede gustar

POR AHORA NO HAY MÁS ACUSACIONES DE EU CONTRA OTROS FUNCIONARIOS, ASEGURA LA PRESIDENTA

Denuncia Gálvez a López Obrador por violar el secreto fiscal

DIPUTADO CERCANO A EBRARD VINCULADO A PRESUNTOS COBROS ILEGALES EN LA SRE

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *