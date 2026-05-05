CHOQUE ENTRE TREN Y PIPA CON COMBUSTIBLE CAUSA EXPLOSIÓN E INCENDIO EN QUERÉTARO; POR AHORA NO HAY INFORME DE HERIDOS O VÍCTIMAS MORTALES

Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró la mañana de hoy martes, luego de que un tren impactó a un tractocamión con pipa cargada de combustible -lo que causó una explosión e incendio-, en la carretera estatal 100, a la altura de Viborillas, en los límites de Colón y El Marqués.

La conflagración alcanzó varios vagones del tren, generando una densa columna de humo visible a varios kilómetros. Hasta el momento no hay informe de heridos o de pérdida de vidas.

Las autoridades cerraron en su totalidad la circulación en la carretera a Bernal y en la vía Tequisquiapan–Aeropuerto, lo que generó severa carga vehicular, especialmente en el acceso desde la Carretera Federal 57.