HOMBRE CORRE CON CUCHILLO HACIA ACADEMIA POLICIACA Y DESATA OPERATIVO

CIRCULAN EN REDES: Una intensa movilización de elementos de la Policía Municipal se registró luego de que un sujeto fuera detenido mientras corría con un cuchillo en la mano, presuntamente con dirección a las instalaciones de la academia policiaca, ubicadas sobre la calle 42 E en Ciudad del Carmen.

De acuerdo con los primeros reportes, la actitud del individuo generó alarma entre ciudadanos y autoridades, lo que derivó en su intervención.

En un video que circula en redes sociales se observa el momento en que el sujeto es interceptado por al menos 10 policías, quienes lo someten luego de que opuso resistencia, así como cuando uno de los elementos logra desarmarlo, arrojando el arma punzocortante a un costado, mientras otro la recoge como evidencia.

Hasta el momento no se han dado a conocer los motivos del comportamiento del detenido ni su identidad; autoridades realizan las investigaciones correspondientes.