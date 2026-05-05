martes, mayo 5, 2026
Lo último:
Nacionales

SOMBRA DE BEJARANO MARCA EL PERFIL DE ARIADNA MONTIEL EN MORENA

CIRCULAN EN REDES: El nombramiento de Ariadna Montiel Reyes como nueva dirigente de Morena revive cuestionamientos sobre su trayectoria dentro de Morena, pues mantiene como referencia central su cercanía política con René Bejarano, identificado como uno de sus mentores en sus inicios.

Bejarano, conocido como “el hombre de las ligas”, protagonizó uno de los escándalos más recordados en la política mexicana tras ser exhibido en video recibiendo fajos de billetes, un episodio que marcó su imagen pública y que sigue siendo retomado en el debate político.

También te puede gustar

FIERROS MAL ENSAMBLADOS POR LA CORRUPCIÓN VALEN 9 VECES MÁS QUE LAS VIDAS PERDIDAS EN INTEROCEÁNICO: CORTO POLÍTICO; “SALINAS EXHIBE A LA 4T”

MINTIÓ SHEINBAUM AL ASEGURAR QUE EN MÉXICO NO SE REPRIME, PORQUE EN URUAPAN SÍ HUBO REPRESIÓN: ERIKA VELASCO

MÁS DE $6 MIL MILLONES EN PÉRDIDAS PARA EL TREN MAYA Y LOS HOTELES DE LA SEDENA EL AÑO PASADO

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *