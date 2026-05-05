SOMBRA DE BEJARANO MARCA EL PERFIL DE ARIADNA MONTIEL EN MORENA

CIRCULAN EN REDES: El nombramiento de Ariadna Montiel Reyes como nueva dirigente de Morena revive cuestionamientos sobre su trayectoria dentro de Morena, pues mantiene como referencia central su cercanía política con René Bejarano, identificado como uno de sus mentores en sus inicios.

Bejarano, conocido como “el hombre de las ligas”, protagonizó uno de los escándalos más recordados en la política mexicana tras ser exhibido en video recibiendo fajos de billetes, un episodio que marcó su imagen pública y que sigue siendo retomado en el debate político.