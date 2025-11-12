FRENTE AUTÓNOMO DE RESISTENCIA CIVIL INVITA A CAMPECHANOS A MARCHAR ESTE SÁBADO POR LA DIGNIDAD DEL PUEBLO

A través de un escrito publicado en sus redes sociales, el Frente Autónomo de Resistencia Radical convocó a los campechanos a participar en la Marcha por la Dignidad del Pueblo, a realizarse este sábado quince de noviembre a partir de las cuatro de la tarde, desde el Monumento a Justo Sierra hasta la Plaza de la República.

Recalcó que esta protesta civil pacífica y apartidista tiene como finalidad hacer valer la potestad ciudadana y manifestar el descontento ante las fallas estructurales del orden gubernamental, pues ha llegado el momento de reclamar claridad, apego a la justicia y una perspectiva de prosperidad equitativa.

En la invitación expone que la marcha es para reivindicar y exigir los pilares de la nación el amparo incondicional de las garantías individuales y los derechos humanos, plena y efectiva fiscalización de recursos y gestión gubernamental, y la transformación profunda de la estructura política que gobierna la nación.

Y por último señala tu voz es la fuerza que impulsará el cambio.