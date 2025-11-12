miércoles, noviembre 12, 2025
Lo último:
Locales

FRENTE AUTÓNOMO DE RESISTENCIA CIVIL INVITA A CAMPECHANOS A MARCHAR ESTE SÁBADO POR LA DIGNIDAD DEL PUEBLO

A través de un escrito publicado en sus redes sociales, el Frente Autónomo de Resistencia Radical convocó a los campechanos a participar en la Marcha por la Dignidad del Pueblo, a realizarse este sábado quince de noviembre a partir de las cuatro de la tarde, desde el Monumento a Justo Sierra hasta la Plaza de la República.

Recalcó que esta protesta civil pacífica y apartidista tiene como finalidad hacer valer la potestad ciudadana y manifestar el descontento ante las fallas estructurales del orden gubernamental, pues ha llegado el momento de reclamar claridad, apego a la justicia y una perspectiva de prosperidad equitativa.

En la invitación expone que la marcha es para reivindicar y exigir los pilares de la nación el amparo incondicional de las garantías individuales y los derechos humanos, plena y efectiva fiscalización de recursos y gestión gubernamental, y la transformación profunda de la estructura política que gobierna la nación.

Y por último señala tu voz es la fuerza que impulsará el cambio.

También te puede gustar

Obras por más de 4 mdp entrega el Gobernador Aysa González en Palizada

Habrá suspensión de clases el lunes 2 de noviembre; el 5 inician evaluaciones en nivel básico

Mujer pide ayuda económica para cubrir sus gastos médicos

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *