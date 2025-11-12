miércoles, noviembre 12, 2025
SI NO HAY DIÁLOGO PRONTO TOMAREMOS MAÑANA JUEVES EL PUENTE DE CHAMPOTÓN, ADVIERTEN CAÑEROS

Exigen subsidio por cada tonelada producida

En reunión de trabajo, integrantes de la Unión de Cañeros del Ingenio “La Joya”, acordaron tomar el puente de Champotón si en las próximas horas no tienen diálogo con las autoridades para recibir subsidio por cada tonelada producida, para lo cual usarán maquinaria y camiones.

De realizarse el bloqueo, cuyos preparativos iniciarían mañana a las 8 de la mañana, quedará obstruida la comunicación terrestre hacia la ciudad capital de Campeche y al centro del país, pues es paso obligado.
En el oficio, aclaran que respetarán el paso de personas que tengan alguna emergencia (ambulancias, personas de la tercera edad con problemas de salud y niños).

