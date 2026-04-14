RECURSO DE AMPARO CONTRA SHEINBAUM Y LAYDA POR SERVICIO CARO E INEFICIENTE DEL KO’OX, ANUNCIAN

-BUSCAN BAJAR COSTOS DEL PASAJE Y RUTAS DIRECTAS DEL KO’OX Y BAJAR COBROS DE TAXIS Y AUTOBUSES

Luis Humberto Rodríguez Gutiérrez, presidente de agrupación ciudadana nacional Liberación Democrática Social (Lidesol), informó que interpuso recurso de amparo ante instancias federales buscando reducir costos del pasaje del Ko’ox e incluso que el servicio sea gratuito, ya que sólo se beneficia a la empresa Movibús.

Además de la tarifa en general, que pretende sea reducida a 5 pesos con descuentos a estudiantes y adultos mayores, plantea se eficiente la infraestructura de paraderos, la eliminación de los transbordos y el cobro en efectivo ante la falta de módulos especiales para las tarjetas, explicó, y precisó que la demanda de amparo es contra autoridades federales y también contra la gobernadora Layda Sansores.

Hay v¡olac¡ones sistemáticas en materia de transporte público y también ante las omisiones que hay respecto a las tarifas y las encarece en detrimento de los usuarios, resumió Rodríguez Gutiérrez, y aclaró que no sólo se refiere al Municipio de Campeche, sino al territorio estatal por lo cobros de taxis, combis y autobuses, y explicó que la petición se basa en que Campeche es el principal productor de petróleo a nivel nacional y en vez de permitir huachicoleo se podrían destinar esos recursos para subsidiar el servicio.