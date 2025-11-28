PABLO G. LAZARUS NIEGA INJERENCIA EN EL CONGRESO Y LLENA DE ELOGIOS A LAYDA SANSORES PARA DESPEJAR SOSPECHAS… ¿DE QUÉ TIENE MIEDO?

El alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, se apresuró a deslindarse de cualquier relación con decisiones tomadas en el Congreso del Estado, al afirmar que algunos personajes intentan involucrarlo en injerencias que rechaza por completo. En su afán de demostrar distancia y calmar señalamientos, rindió pleitesía a la gobernadora Layda Sansores San Román diciendo que siempre le ha expresado respeto, admiración y colaboración total para que las cosas avancen en Campeche. Insistió en que su relación con legisladores se basa en respeto y, en ciertos casos, en amistad, pero sin participación en determinaciones internas. Agregó que se mantiene concentrado en gobernar un municipio clave y celebró las inversiones impulsadas desde la presidencia de Claudia Sheinbaum para superar el rezago histórico del estado. Sostuvo que Campeche vive un momento decisivo que demanda responsabilidad para detonar el desarrollo que esperan sus habitantes.