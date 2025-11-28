¡SIN TRÁFICO! CAMPESINOS Y TRANSPORTISTAS LEVANTAN BLOQUEOS TRAS LLEGAR A UN ACUERDO CON AUTORIDADES

Tras 4 días de manifestaciones y más de 13 horas de diálogo, campesinos y transportistas lograron un acuerdo con autoridades que incluye distintos puntos, desde mesas de trabajo hasta apoyos económicos y la ayuda con instituciones e infraestructura, con lo cual terminan los bloqueos carreteros.

Baltazar Valdez, delegado del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, dio a conocer anoche el anuncio, llamó a liberar las carreteras e 17 Estados del país y señaló que pronto daría a conocer el documento firmado.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación confirmó el acuerdo, y junto con las demás autoridades involucradas se comprometieron a dar seguimiento a las problemáticas del campo y que viven los transportistas, en lo que sería uno de los acuerdos más amplios para combatir la violencia.

Algunos puntos del acuerdo son: aumento al apoyo económico para agricultores; modificaciones a la Ley General del Agua, tema que se discutirá en el Congreso, así como una mesa de diálogo para discutir este asunto; mesa de diálogo relacionada con el precio de garantía al trigo, así como otras medidas que tienen que ver con el campo; creación de una Fiscalía especializada para atender delitos en carreteras, a fin de atender asaltos y extorsiones; mesa de diálogo relacionada con seguridad de transportistas, y instalación de videocámaras en puntos clave de las carreteras.

Además, Gobernación se comprometió a que los apoyos para productores lleguen en tiempo y forma.