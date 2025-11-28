viernes, noviembre 28, 2025
EN REDES: ¿CUÁL AUSTERIDAD? AGUINALDO FIFÍ PARA PRINCIPALES FUNCIONARIOS DE MORENA ENCABEZADOS POR SHEINBAUM: DOSSIER

Los políticos morenistas en las principales posiciones de poder “olvidaron” una vez más la pobreza franciscana, la austeridad, la carestía y el desempleo, y se autorizaron aguinaldos que representan en algunos casos hasta 60 veces más de lo que cobrará un obrero, pues, por ejemplo, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibirán 287 mil  591 pesos, los senadores 253 mil 364 y la presidenta Claudia Sheinbaum150 mil 088, mientras un trabajador con salario mínimo obtendrá 4 mil 182 pesos, de acuerdo con una publicación Dossier.

