AUMENTÓ DEL 40 AL 90% EL NÚMERO DE JÓVENES PARA EL SERVICIO MILITAR: FUERZA INFORMATIVA AZTECA

“¿PARA QUÉ QUIEREN MÁS JÓVENES ENTRENADOS?”

México.- Al recordar lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum de que “ante cualquier amenaza tenemos el Himno Nacional, pues un soldado en cada hijo te dio”, en un video publicado en sus redes sociales Fuerza Informativa Azteca (FIA) expone que este año, el sorteo del Servicio Militar cambió drásticamente, pues de un 40% de pelotas blancas (para “marchar”) se pasó a más del 90 porcentual, e incluso en varios Estados se reportó que sólo entre 1 y 3% de jóvenes obtuvieron bola negra.

Además, un militar en Mexicali declaró que la orden vino de los altos mandos de la Defensa, mientras el secretario de la Junta de Reclutamiento, Guillermo Galindo, también admitió que la instrucción fue de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).



“¿Cuál crees que sea la finalidad de tener más jóvenes entrenados?”, preguntó Fuerza Informativa Azteca.