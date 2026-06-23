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ALERTA SOBRE FALSOS INSPECTORES QUE SUPLANTAN IDENTIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL

La Secretaría de Protección Civil (SEPROCI) alertó a la ciudadanía, empresas, comercios e instituciones públicas por la detección de personas que se hacen pasar por personal de la dependencia para cometer presuntos fraudes y obtener información de manera indebida.

De acuerdo con la dependencia, los responsables utilizan documentos apócrifos con logotipos oficiales, además de llamadas telefónicas y mensajes enviados mediante aplicaciones de mensajería instantánea para hacerse pasar por verificadores o trabajadores de Protección Civil. Estos casos han sido detectados en algunos municipios del estado.

SEPROCI aclaró que no solicita depósitos, transferencias bancarias ni pagos de ningún tipo a ciudadanos o empresas, y recordó que todas las inspecciones, verificaciones y trámites oficiales son realizados únicamente por personal debidamente acreditado con credencial vigente expedida por la propia institución, por lo que exhortó a la población a no proporcionar datos personales, empresariales o documentación confidencial sin antes verificar la identidad de quien realiza la solicitud.

La Secretaría de Protección Civil puso a disposición de la ciudadanía el número de emergencias 911 y su WhatsApp oficial 981 355 6465 para reportar posibles intentos de fraude o solicitar orientación sobre trámites y verificaciones.

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