SHEINBAUM BLINDÓ EL PALACIO NACIONAL POR TEMOR A QUE LA GENERACIÓN Z LA SAQUE AFIRMA RUBÉN MEJÍA

En una publicación difundida en redes sociales, el creador digital Rubén Mejía Núñez aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum blindó Palacio Nacional porque teme que la Generación Z la saque durante la megamarcha convocada para este 15 de noviembre, ante el “pésimo Gobierno” que ha realizado, comparando la situación con lo ocurrido en Nepal. “¿No que éramos puros bots?”, cuestionó.

El mensaje señala que, de acuerdo con Mejía, “Sheinbaum, la defensora de los n∆rcos y la presidente más inútil de México, blindó Palacio Nacional porque está aterrorizada de que la saquen por el pésimo Gobierno que ha hecho en la megamarcha del 15 de noviembre. Si ella estuviera haciendo bien las cosas, esto no habría pasado”.

Añade: “¿Por qué no hay protestas de la Generación Z en Argentina? ¿Por qué no protesta la Generación Z en El Salvador? ¿Por qué nadie quiere derrocar a Trump más que los tr4ns? Porque los gobiernos derechistas están haciendo un buen gobierno. La Generación Z se levanta contra los Estados izquierdistas comunistas por una razón… No funcionan”.

Mejía también afirmó que la presidenta “nadie la quiere”, que fue declarada persona non grata en Perú, que Donald Trump la ha ninguneado y que está “acusada de ser una okupa en Tlalpan”. Insistió en que “está protegiendo el n∆rcoleg∆do del gato de los cubanos”. Finalmente, terminó su publicación con un llamado: “Claudia renuncia ya y vete al rancho de AMLO”.