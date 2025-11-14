HAY MÁS BECAS Y OBRAS SIN AUMENTAR IMPUESTOS NI ENDEUDAR AL PAÍS, PORQUE NO HAY CORRUPCIÓN NI PRIVILEGIOS: SHEINBAUM

San Francisco de Campeche.- Durante su discurso por la puesta en marcha del Acuaférico, la presidenta Claudia Sheinbaum presumió que hay tanta obra, apoyos y becas, y en cambio no aumentan los impuestos ni se endeuda al país, gracias a que se acaba con la corrupción y privilegios.



Expresó: “Hay pensión al adulto mayor, cuyo monto aumenta el próximo año de acuerdo con la inflación; apoyos para personas con discapacidad, a todos los estudiantes de preparatoria y este año todos los alumnos de secundaria pública también tienen beca, a las mujeres de 60 a 64 años, además de programas como Sembrando Vida, y en un rato se anunciará un plan ambicioso para que Campeche recupere su capacidad productiva de arroz y leche, que fue abandonado por el periodo neoliberal”.



Y lanzó: ¿Cómo se da tanta obra, apoyos y becas, cómo se van a construir más preparatorias y universidades, y en cambio no aumentan los impuestos, ni se endeuda al país?, pues sencillamente acabando con la corrupción y los privilegios, esa es la cuarta transformación”.