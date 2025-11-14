PRESIDENTA DEDIQUE TIEMPO Y RECURSOS DEL ESTADO PARA INVESTIGAR A CRIMINALES Y NO A JOVENES CRITICOS ED ANDRADE

Al recalcar que la marcha de este sábado es solo el principio del movimiento de los jóvenes que no tienen partidos ni colores ni financiamiento, el activista juvenil Ed Andrade denunció en sus redes sociales que la presidenta Claudia Sheinbaum lo expuso a él y a otros jóvenes como si fueran criminales por el simple hecho de utilizar sus redes sociales para invitar a la marcha de la generación z este sábado quince de noviembre, ante lo cual la responsabilizó de cualquier cosa que pueda pasarle, pero expresó que no lo va a intimidar.

Subrayó que la mandataria lo expuso en un país donde el crimen calla las voces que lo denuncian, como pasó con el alcalde de Uruapan Carlos Manzo, y donde los jóvenes son los que más desaparecen. No me protegen las vallas ni el ejercito, aseveró.

También le exigió que dedique el tiempo y los recursos del estado en investigar a criminales y no a jóvenes críticos.

Presidenta, usted presume que estamos en el país más democrático del mundo, pero dónde ha visto usted democracias donde el presidente pone en el paredón las fotos de las personas que se manifiestan, pero no va a tener tampoco los criminales a quienes protege la comodidad de nuestro silencio, aseveró.