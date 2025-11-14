¿POR QUÉ EN VEZ DE AYUDAR A LA CIUDADANÍA LA PERJUDICAS MÁS?, CUESTIONA USUARIO A LA GOBERNADORA POR RUTAS Y TRANSBORDOS DEL KO’OX

A través de sus redes sociales, el campechano Daniel Espinosa criticó fuertemente a la gobernadora por las nuevas rutas y transbordos del Ko’ox, ya que muchas personas, como él con un bebé en brazos, tienen que esperar bajo el sol o lluvia y abordar la unidad con aire acondicionado, además del tiempo perdido al formar largas filas y la cuestionó por qué en vez de ayudar a la ciudadanía la perjudica más, por lo cual le exigió que renuncie.



La publicación dice: “Señora gobernadora Layda Sansores entiendo que por sus casi 80 años su cerebro ya no funcione bien y sus ideas sean inoperantes e incompetentes como todo su Gobierno, pero ¿Cómo se le ocurre perjudicar así a la gente? Hacernos esperar en el sol, bajo la lluvia un transbordo innecesario, muchas personas como yo con un bebé de brazos y luego subir a un camión con aire acondicionado ya todo asoleado o mojado por lluvia… Eso sin mencionar el tiempo perdido, vamos a nuestros trabajos, a nuestras escuelas, no a pasear a Europa como usted, usted anda en sus camionetas blindadas y sus aviones privados, la gente común y corriente no podemos pagar esos lujos. ¿Por qué en vez de ayudar a la ciudadanía la perjudica más? Ya renuncie”.