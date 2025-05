EN REDES: ADVERSIDAD ECONÓMICA PROPICIA CIERRE DE OTRO NEGOCIO

La falta de proyectos estatales de inversión que promuevan la apertura y consolidación de empresas y generación de fuentes de empleo, no sólo afectan a familias, sino también a negocios como Luna Caramelo, cuya propietaria cerrará ante la baja afluencia de clientes.



A continuación la publicación:



“Hace un año seis meses empecé esta “nueva” aventura llamada Luna Caramelo, la cual me llenó de emoción y sueños. No era algo nuevo para mí, la pastelería ha sido algo con lo que he crecido tanto física como profesionalmente, tengo muy claro que soy muy buena que la entiendo y siento, que tengo la experiencia y el conocimiento, tengo la curiosidad de aprender más y transmitir también lo que sé, sé que soy en extremo creativa y también sé muchas de mis creaciones son únicas”.

Jamás, continúa, me ha asustado que me repliquen los postres, ni tengo miedo de dar recetas porque tengo muy claro que Luna Caramelo soy yo y si en algo estoy segura, es en que puedo hacer esto con los ojos cerrados, porque la cocina la traigo en las venas y alma. Todo eso muy lindo, muy patriótico e inspirador pero ¿de qué sirve todo eso si tu entorno te mete el pie?

Y agrega: “Ahí no tengo control, no puedo controlar las decisiones de las autoridades de cobrar permisos exageradamente elevados como basura, el cual me ponen cuotas al parejo de restaurantes con servicio de comedor, no puedo controlar cobros de permisos los cuales yo tramito en tiempo y forma y por error de ellos me cobran multas de las cuales no soy responsable, no puedo controlar visitas (no fue mi caso) y clausuras tontas, no controlo el que sean poco flexibles en las condiciones que exigen, no controlo CFE, no controlo el entorno en general”.

Es increíble ver a la ciudad un viernes o sábado en la noche apagada, sin gente en la calle, sin consumir sin salir por que es una realidad: no hay dinero, la gente no tiene para salir, la gente que no vivimos del Gobierno nos la estamos viendo difícil; ¿de qué sirve levantarte, moverte, prepararte, crear… si tu misma ciudad te empuja para abajo?, pregunta.

Y anuncia: “Esta es la última semana de Luna Caramelo, y lo digo con la frente en alto y llena de orgullo de haber hecho todo lo posible para mantener el empleo de 3 personas, 3 familias que ahora se quedan sin su principal fuente de ingresos. Obvio tengo nostalgia pero más que nada tengo mucha angustia de saber hasta dónde va a llegar esta situación”.

Cerramos puertas este domingo 1 de junio, precisa, vayan por su último cake in a jar, cheesecake de queso de cabra o devils food. Nos veremos pronto en alguna nueva modalidad ya que pasemos este bache enorme en Campeche.

Por último: “Gracias por toda una vida acompañándome y este año 6 meses por estar físicamente con nosotros. Gracias Sergio Carvajal, Enia Alvarado y Eduardo Avilez por acompañarme en este proyecto y seguirme la corriente en todo lo que hago, tenerme fe y hacer el mejor equipo de trabajo. Nuestro último… Have a good cake!!!”.