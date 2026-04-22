PENSAMIENTOS BREVES Y FUGACES | EL CINISMO DE LA CACIQUE | Por: Víctor Alberto Améndola Avilés
Recuerdo claramente 1996 y 1997.
Eras mis “pininos” en la política del estado.
Layda Sansores acusaba la “grosera” intervención de Jorge Salomón Azar García en el proceso electoral de 1997.
Los insultos y las descalificaciones a González Curi, a Azar García y a los priistas eran un día sí y el otro también.
Jorge Salomón fue prudente en no aparecer públicamente en el “destape” de Don Antonio.
Y el gobierno del estado mantuvo una actitud de distancia, al menos en eventos públicos.
Hoy hoy hoy, parafraseando a Fox, nos queda claro el enorme cinismo, valemadrismo e hipocresía por guardar las formas, respetar la ley y actuar con respeto, y con un mínimo de decoro legal y político.
Hoy, la cacique se termina de retratar de cuerpo completo.
Ah!! y Erick Reyes queda como lo que es: un pobre pelele al que nadie lo pela ni hace caso.
Ahí las fotos, las imágenes y demás.
Regreso.
V. Améndola
Rōnin