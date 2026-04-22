“ESTAMOS PERDIENDO LA VICTORIA”: LAYDA SANSORES

-POR AHORA NO HABRÁ CAMBIOS EN EL GABINETE

Aunque no descartó cambios en el gabinete, la gobernadora Layda Sansores informó que aún no se tiene fecha para nuevos nombramientos, “ni siquiera lo hemos pensado”, tras el nombramiento de Pablo Gutiérrez Lazarus como Coordinador Estatal para la Defensa de la Transformación en Campeche, y confesó que el triunfo de Morena está en riesgo.

Será el siguiente punto ponernos a platicar con ellos (con los integrantes del gabinete), pues se puedan tomar los tiempos para cuando renuncien a los cargos, pero lo importante es que ya tenemos candidato y que no hay campañas entre ellos para ganar porcentajes cuando estamos perdiendo la victoria, admitió la mandataria, quien anoche fue abucheada por la afición del equipo de béisbol Piratas de Campeche, durante la ceremonia inaugural.