A FUEGO LENTO | TELEGRAMA ORDINARIO | Por: ENrique Pastor Cruz Carranza

En el Reino de SU MAJESTAD “LAYDITA I” , se ha decretado nombrar por atribución de PODER SUPREMO Y SERENISIMO para iniciar su entronizado envenenada por las clásicas villanias perversas de la CASA BLANCA , sea El Principe de La BARREDORA TABASQUEÑA PABLIO GUTIÉRREZ LÁZARUS beneficisdo por la MARCA CACIQUIL SANSORISTA.

La determinación es INAPELABLE y debe saberse sin ninguna restricción, en todo el Estado de Campeche.

Tomar nota para su entendimiento en PALACIO NACIONAL y girar las respectivas instrucciones al movimiento MORENA para su acatamiento a plenitud.

Así está dispuesto por SU INSURRECTA JAGUAR y deberá hacerse realidad, ley y consigna en cada hogar de los 13 municipios donde REINA S.E.M.

LAYDITA I

¿Quién escondió el cóctel de Ansioliticos hoy miércoles?