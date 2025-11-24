SOLÍS MONTAÑEZ TRAICIONÓ A TRANSPORTISTAS: BAZÁN; “ESTÁ AL SERVICIO DE LA 4T Y RECIBIÓ MÁS DE 5.5 MDP POR TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LA UTCAM”

A través de sus redes sociales, el periodista Marco Antonio Bazán acusó al exdiputado priísta y líder transportista Jesús Fernando Solís Montañez, de traicionar al gremio al anunciar que Campeche no se uniría al paro nacional convocado para hoy, descartar bloqueos y afectaciones y asegurar que las autoridades locales “atienden” de manera coordinada la seguridad en las carreteras, por estar al servicio de la 4T, además de ser asignarle más de 5.5 millones de pesos a través de su “supuesta” hija Oriana del Jesús Solís Cruz, para prestar servicio de transporte de alumnos de la Universidad Tecnológica de Campeche (Utcam) en 2023 y 2024.

El periodista escribió: “Servil a los intereses de la cuarta transformación, el exdiputado priísta Jesús Fernando Solís Montañez informó a través de medios serviles matraqueros al Gobierno cuatrotero de ocurrencias y simulaciones de Campeche, que el Estado no participará en el paro nacional de transportistas convocado para hoy, y descartó bloqueos y afectaciones porque está al servicio de la Administración estatal, además de recibir contratos de transporte en la Universidad Tecnológica de Campeche. El líder transportista destacó que una de las principales exigencias del sector es la seguridad en las carreteras, tema que —aseguró— en Campeche ha sido “atendido” de forma coordinada por las autoridades locales, aunque dirigentes, traileros, choferes, etcétera, aseveran lo contrario e incluso la misma Policía Estatal en Carmen ha sido denunciada por varios afectados, y que la maestra Marcela Muñoz ha declarado que no permitirá £xtors¡on£s y @bu$os de los policías”.

Solís Montañez, continúa la publicación, precisó que la agrupación que convocó a la manifestación nacional no tiene presencia en la entidad, por lo que las actividades continuarán con normalidad, minimizando la lucha del sector a nivel nacional y al que se unieron productores agrícolas de varios Estados del país. Confió en que el Gobierno Federal logre acuerdos con los transportistas en otras partes del país, a fin de evitar afectaciones mayores en la logística y distribución de productos.

Por otro lado, añade, la Federación Méxicoamericana de Transportistas A.C. (Fematrac) se deslindó de cualquier toma de carreteras o aduanas, y reafirmó su compromiso de mantener el diálogo con las autoridades de los tres órdenes de Gobierno para seguir avanzando mediante mesas de trabajo.

Marco Antonio Bazán señala que el 19/08/25 se publicó que el rector de la Universidad Tecnológica de Campeche en 2023 y 2024, José del Carmen Díaz Martínez, desde el inicio de su administración le entregó al priísta Jesús Fernando Solís Montañez, a través de su “supuesta” hija, un contrato de transporte de alumnos con un monto arriba de los 5 millones y medio de pesos, y que intentando simular que la entrega de este servicio no fue al excandidato a diputado local del PRI y exlíder de la CTM, hoy pegado a la “ubre” de Morena, Jesús Solís Montañez utiliza el nombre de Oriana del Jesús Solís Cruz.

Para confirmar la relación entre “Chucho Solís” y Oriana Solís, basta corroborar el domicilio fiscal que aparece en la Plataforma Nacional de Transparencia, y descubrir que quien presta el transporte en la Utcam usa el predio ubicado en la calle Santa María de Guadalupe número 7, domicilio de “Chucho Solís”.

APAPACHADOS

Según la información pública, refiere Marco Antonio Bazán, sólo en abril de 2023 la familia de Chucho Solís recibió 595 mil 390 pesos por el transporte de alumnos, pero en julio le volvieron a dar otros 526 mil 972 pesos para el mismo servicio, y para cerrar ese año con “broche de oro”, la beneficiaron con uno más por 678 mil 589 pesos. E iniciando el año 2024, para no variar el rector José del Carmen ordenó entregar a la familia del priísta Solís Montañez, un millón 693 mil 400 pesos, para que diera el servicio del transporte de personal y alumnos de la Utcam.

“Pero en abril del 2024, el rector y empresario cafetero le entregó a los Solís Montañez otro millón 380 mil 500 pesos, vía transferencia bancaria, para que siguiera dando el servicio de arrendamiento de equipo de transporte a la Utcam. Para mitad del año y bajo el mismo concepto, el rector Díaz Martínez le dio a esa familia 807 mil pesos, todo con recursos estatales y casi por asignación directa, escudados en que el monto no excede el máximo autorizado en el presupuesto de egresos”.

La entrega de millones se encuentra bajo opacidad del rector Díaz Martínez, pues no existe información pública del número de camiones que usa Solís, los horarios, años de las unidades y si existe comparación con otros prestadores de servicio que podrían tener mejores tarifas y que por decisión del que manda en la Utcam, fueron hechos a un lado para beneficiar a un priísta. En el 2019, Oriana de Jesús Solís Cruz, aparece en la lista de auditoría del INE Campeche, de la Unidad Técnica de Fiscalización, en el concepto de Partidos Políticos Agrupaciones Políticas, donde le pagaron 4 mil 635 pesos. ¿Usted qué opina?, preguntó Marco Antonio Bazán.