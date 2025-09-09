TEMEN ARTESANOS QUE EL ALCALDE PABLO LOS MARGINE DE LA NUEVA PLAZA

A días de que concluya la construcción de la nueva Plaza de Artesanías en Ciudad del Carmen, la incertidumbre predomina entre los propios artesanos, pues hasta el momento no han recibido información ni del alcalde Pablo Gutiérrez ni de algún funcionario sobre la asignación de los locales.

La artesana Miriam Rangel Anaya denunció que pese a que llevan 7 años trabajando en la zona artesanal, sólo fueron convocados la semana pasada por personal de Turismo y Gobernación para elaborar una pieza que demostrara su autenticidad como productores locales.

De alrededor de 108 artesanos, en la actualidad quedamos activos unos 45, y aunque el alcalde anunció que la plaza tendrá 50 locales, nunca nos han dicho quiénes van a ocuparlos ni bajo qué criterios, se quejó.

Hay preocupación, porque de acuerdo con versiones extraoficiales, 15 espacios se reservarían para foráneos, artesanos de Chechén y emprendedores, lo que reduciría a 35 los lugares para los artesanos carmelitas que han permanecido en la plaza provisional, y esta falta de certeza genera molestia e inquietud entre el gremio.

“Dependemos al 100 por ciento de este espacio y no hay garantía de que nos den un local. Nunca nos informaron de recorridos ni medidas, todo lo sabemos por anuncios del alcalde en su página, pero a nosotros no nos han dado fechas ni certezas”, recriminó Rangel Anaya.

Los artesanos consideran incongruente que siendo ellos los principales beneficiarios del proyecto sean los últimos en recibir información, y demandan transparencia para garantizar que quienes han mantenido viva la tradición artesanal en la Isla no queden fuera de la nueva plaza.