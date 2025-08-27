“DECIMOS LA VERDAD, CAMPECHE SIGUE SIENDO EL ESTADO MÁS SEGURO”: LAYDA SANSORES

En su programa Martes del Jaguar, la gobernadora Layda Sansores San Román afirmó que Campeche se mantiene como el estado más seguro del país, pese a que cifras oficiales muestran aumentos en delitos. Argumentó que los porcentajes reflejan incrementos desproporcionados debido a la baja incidencia registrada en la entidad.

Sin embargo, los registros oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran un panorama distinto, con un repunte en homicidios y otros delitos de alto impacto. Aun así, Sansores insistió en que su gobierno habla con la verdad y que los datos deben analizarse en contexto, ya que comparaciones con otros estados revelan que Campeche conserva los índices delictivos más bajos de México.