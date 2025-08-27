HARTOS DE LA INSEGURIDAD, VECINOS DE SALITRAL DETIENEN A PRESUNTO LADRÓN Y LO AMARRAN A UN POSTE PARA ENTREGARLO A LA POLICÍA

TRASCENDIÓ QUE LO HABRÍAN LIBERADO

Cansados de que sus llamados a reforzar la vigilancia no sean escuchados, vecinos de la colonia Salitral detuvieron a un presunto ladrón y lo amarraron a un poste de madera en la calle 46 por 10 de Julio, para que se lo llevara detenido la policía, tras sorprenderlo robando en una vivienda.

El sujeto había ingresado al inmueble ajeno tras brincar una barda de gran altura, para apoderarse de una laptop, alhajas y dinero en efectivo.

Testigos relataron que ya “asegurado” al poste, varias personas, incluyendo motorrepartidores, lo identificaron como responsable de otros robos en la zona. Luego llegaron policías estatales aseguraron y se llevaron al detenido para evitar que los vecinos lo golpearan. De manera extraoficial, trascendió que fue liberado horas después, lo que generó inconformidad en las familias.