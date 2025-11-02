¿IMPUNIDAD? CRITICA CIRO GÓMEZ LA FRASE “NUNCA SE ENCONTRARÁ UN ACTO CORRUPCIÓN DE AMLO” QUE PROMOCIONA LIBRO DE SHEINBAUM

A través de su programa transmitido en Radio Fórmula, el periodista Ciro Gómez Leyva cuestionó la frase “Nunca se encontrará un acto de corrupción de López Obrador”, utilizada para promover el libro de la presidenta Claudia Sheinbaum, y preguntó cómo puede decir eso un ensayista, que se identifica y además es garante de la ley de un país.

Eso, agregó, quiere decir una de dos: “O que ya estudió a fondo y analizó los 6 años del Gobierno de AMLO y no encontró absolutamente nada que llevara a pensar que hubo corrupción en su Gobierno o, dos, o que López Obrador gozará de una absoluta impunidad mientras Claudia Sheinbaum sea gobernante, ¿por qué?, porque el expresidente es sagrado, lo cual es razonamiento religioso y no de una mujer de Estado, ni de un científico social.