PIDE LA SEP RECONOCER A NIÑOS Y ADOLESCENTES TRANS

Con la entrega del documento “Infancias y adolescencias trans y no binarias” a los maestros, la Secretaría de Educación Pública (SEP) pide reconocer las identidades de género, para contribuir al pleno goce de derechos de los menores en el aula.

En lo que denomina “La nueva escuela mexicana y la diversidad de género”, la dependencia federal lo divide en 3 etapas: A) Afirmación y reconocimiento, B) Bienestar y protección y C) Compromiso formativo, currículo y comunidad.

Este fue ayer el tema en los consejos técnicos realizados en escuelas públicas de educación básica.

El documento señala: “Es necesario reconocer, valorar y apreciar la riqueza y la diversidad que conforman a las comunidades, a fin de visibilizar la multiplicidad de identidades que coexisten, pues estos elementos convergen en las escuelas y se convierten en desafíos que se han de atender desde el ámbito educativo, por lo que se requiere de pensamiento crítico, sensibilidad hacia las distintas formas de habitar el cuerpo y de una pedagogía que impulse el autoconocimiento, la posibilidad de expresarse libremente, el reconocimiento y respeto de las diferencias sexo-genéricas, la convivencia sana y pacífica, y la toma de decisiones, entre otros”.