POR MI PARTE SEGUIRÉ AL FRENTE DE MORENA, AFIRMA LUISA ALCALDE AL DESMENTIR RUMORES SOBRE SU SALIDA DEL PARTIDO

-La derecha difunde noticias falsas y recurre al machismo al asegurar que desde Palenque están por dar manotazo en la mesa”

México.- Mediante un video divulgado en sus redes sociales, la dirigenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, desmintió los rumores que han circulado en los últimos días sobre su eventual salida del partido fundado por AMLO, y acusó a la derecha de dedicarse a difundir noticias falsas sobre ruptura dentro del movimiento y de recurrir al machismo, al asegurar que desde Palenque están por dar manotazo en la mesa.

“El león cree que todos son de su condición, pero nada de eso. En Morena tenemos un movimiento fuerte y unido. Por mi parte, seguiré al frente de Morena y la única razón por la que dejaría esta responsabilidad, como lo haría cualquiera de nuestro movimiento, sería por un llamado de la Presidenta para ayudarla a seguir fortaleciendo la transformación”.

Luego puso imágenes donde la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó reconocer su trabajo al frente del partido guinda.