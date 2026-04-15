miércoles, abril 15, 2026
Lo último:
Locales

MENOR RESULTA LESIONADA TRAS RESBALAR EN PRIMARIA HÉCTOR PÉREZ MARTÍNEZ

San Francisco de Campeche.- Una menor de aproximadamente 9 años de edad resultó lesionada al interior de la escuela Héctor Pérez Martínez, ubicada en la calle 14 por calle Riva Palacio, en el barrio de San Francisco.

De acuerdo con el reporte, la niña resbaló y cayó al piso, lo que le provocó una posible fractura en el brazo derecho.

Paramédicos del SAMU acudieron al plantel para brindarle atención prehospitalaria, donde tras valorar la lesión procedieron a inmovilizar la extremidad afectada.

Posteriormente, la menor fue trasladada a un centro médico para recibir atención especializada.

También te puede gustar

HAY 17 CASOS CONFIRMADOS Y 55 PROBABLES DE TOSFERINA EN CAMPECHE; LA LETALIDAD ES DE 11.8%, POR ENCIMA DEL 5.2 A NIVEL NACIONAL

Pedirá Campeche 14% menos de presupuesto en Ley de Ingresos de 2021

JUEZA RATIFICA CENSURA POR TRES MESES MÁS CONTRA TRIBUNA Y PERIODISTA

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *