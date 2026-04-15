MENOR RESULTA LESIONADA TRAS RESBALAR EN PRIMARIA HÉCTOR PÉREZ MARTÍNEZ

San Francisco de Campeche.- Una menor de aproximadamente 9 años de edad resultó lesionada al interior de la escuela Héctor Pérez Martínez, ubicada en la calle 14 por calle Riva Palacio, en el barrio de San Francisco.

De acuerdo con el reporte, la niña resbaló y cayó al piso, lo que le provocó una posible fractura en el brazo derecho.

Paramédicos del SAMU acudieron al plantel para brindarle atención prehospitalaria, donde tras valorar la lesión procedieron a inmovilizar la extremidad afectada.

Posteriormente, la menor fue trasladada a un centro médico para recibir atención especializada.