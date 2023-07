Como “Trampa Maldita” calificó la gobernadora Layda Sansores San Román al estado de Campeche, afirmó que, en crecimiento económico de los 32 estados, Campeche está en el número 33, porque estamos bajo cinco”.

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, medios nacionales e internacionales reconoció que el estado que gobierna no cuenta con infraestructura, no tiene gas, no hay electricidad, no tiene caminos, ni conectividad.