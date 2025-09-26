DENUNCIAN POR ASOCIACIÓN DELICTUOSA AL DIRECTOR GENERAL DEL COBACAM Y A QUIENES RESULTEN RESPONSABLES

▪️ Violentan y prostituyen la entrega plazas y tienen como rehenes a los directores generales bajo amenaza de huelga: Nicolás Guzmán

Nicolás Guzmán Vázquez, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores del Cobacam, presentó formal denuncia contra el director general César Andrés González David y contra quienes resulten responsables del delito de asociación delictuosa, ya que, afirmó, manipulan, tergiversan, violentan y prostituyen la forma de entregar plazas, y mantienen como rehenes a los directores generales mediante chantaje, presión y amenaza de huelga y protesta.

Al afirmar que los dirigentes del “sindicato monopólico que ha existido durante más de 20 años” (encabezados por la dirigenta Ana Isabel May Cardeña y el jurídico Gabriel Abarca Villamonte), son los responsable, y que las autoridades deben investigar para llegar hasta las últimas consecuencias, dijo tener pruebas de sus dichos.

El contexto, explicó, es que el despacho cuya función debería ser proteger los derechos de los trabajadores, es el mismo que le sirve al “patrón”, y así ¿cómo puede un trabajador reclamar justicia?, y advirtió: “Tenemos las pruebas de quien le ha dado ese poder”.

Guzmán Vázquez expuso que no le tienen miedo a nadie, pues “sabemos en lo que nos estamos metiendo, pero nos vamos a enfrentar con la ley en la mano, porque queremos justicia, y estamos señalando en la denuncia al director general, quien tiene conocimiento de todo”.