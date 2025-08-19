EN MARCHA LAS “RUTAS DE LA SALUD” PARA EL ABASTO DE MEDICINAS; BANDERAZO EN VARIOS ESTADOS, ENTRE ELLOS CAMPECHE

Durante la conferencia matutina de hoy de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, presentó la “estrategia más importante en materia de abasto”, con la cual se busca garantizar que cada médico y paciente cuenten con los medicamentos necesarios, para lo cual, a través de kits prearmados se cubrirá el abasto cada mes en todos los centros de Salud y las más de 8 mil unidades médicas de la institución, a partir de hoy.



Después, Sheinbaum Pardo hizo enlace con la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, para dar el banderazo a este programa, denominado “Rutas de la Salud”, que también fue puesto en marcha en otras entidades.



Es un enorme desafío decir que todos los centros de primer nivel van a tener todos los medicamentos y al 100%, expresó la mandataria campechana.