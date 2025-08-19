CONDUCTOR MUERE APLASTADO POR VIGA DE CONCRETO EN EL PERIFÉRICO DE MÉRIDA

La madrugada de este martes se registró un trágico accidente en el kilómetro 48+500 del arroyo exterior del Periférico de Mérida, a la altura de la empresa PCC Airfoils, donde un conductor resultó gravemente herido tras ser aplastado por una viga de concreto.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 3 de la mañana una camioneta que circulaba detrás de un tractocamión con exceso de dimensiones —que transportaba una viga de gran tamaño y era escoltado— se impactó contra una de las ruedas donde se asentaba la estructura.

El choque provocó que el operador del tractocamión perdiera el control, lo que ocasionó que la pesada carga derribara un señalamiento de bandera y quedara atravesada en los tres carriles de la vía. La viga cayó sobre la camioneta, dejando al conductor con lesiones de gravedad.

Aunque bomberos y paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acudieron al lugar para rescatarlo y brindarle atención médica, las heridas habrían resultado fatales; al parecer, al paso de las horas el conductor falleció. Trascendió que fue identificado como Erick S. L. D., de 31 años, originario de Coatzacoalcos, Veracruz.







