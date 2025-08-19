ADÁN AUGUSTO ME DIJO QUE LA PRESIDENTA LE DIJO “TÚ PECHO A TIERRA” POR SU NARCOSECRETARIO, REVELA PERIODISTA

Sheinbaum aclara que no habló con Adán Augusto sobre caso Hernán Bermúdez

Mientras en entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, la periodista Leti Robles de la Rosa reveló lo que Adán Augusto dijo frente a diputados y senadores de la Comisión Permanente: “A mí la presidenta me dijo que yo pecho a tierra”, Claudia Sheinbaum aseguró que en la reunión que tuvo con el exgobernador tabasqueño y Ricardo Monreal no se habló del tema Hernán Bermúdez.

Primeramente, Azucena Uresti resaltó que con la lógica elemental de Morena contra el expresidente Felipe Calderón, se cae Adán Augusto del Senado, pero están dispuestos a mantenerlo, ¿por qué?, no lo sé, e ironizó: “Porque es casi hermano de López Obrador, porque es tabasqueño, porque le sabe algún secreto. No lo sé”.

La Fiscalía, continuó, no tiene muchas ganas de iniciar una investigación, al menos que sepamos, ¿no? Y el señor (Hernán) Bermúdez, líder de La Barredora, quién sabe dónde se encuentre, le dieron el pitazo y desapareció de la faz de la tierra.

Robles de la Rosa afirmó que no, pues sólo está la denuncia del PRI.

CASO CORRESPONDE A LAS FISCALÍAS

En tanto, tras retomar ayer las reuniones semanales con los coordinadores parlamentarios de Morena en el Congreso: Ricardo Monreal y Adán Augusto, Sheinbaum Pardo negó haber tratado con el exgobernador de Tabasco el caso de Hernán Bermúdez, señalado por vínculos con el crimen organizado.

Al preguntarle durante la mañanera, la mandataria aseguró que la reunión con Adán Augusto y Ricardo Monreal fue para revisar temas como cambios a la Ley de Amparo, reforma a la Ley de Aduanas y el paquete económico 2026.

Del caso Bermúdez, Sheinbaum Pardo reiteró que la investigación corresponde exclusivamente a las fiscalías, no al Ejecutivo, y que todo debe ser con sustento.

También aseguró que Adán Augusto fue elegido como coordinador parlamentario por los propios legisladores de Morena, y que no se habló de su permanencia o salida del cargo.