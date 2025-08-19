martes, agosto 19, 2025
EN REDES: ADVIERTEN QUE EN 2 SEMANAS SERÁ CAÓTICO ABORDAR CAMIÓN, Y CRITICAN A LA ARTEC POR MALA PLANIFICACIÓN

San Francisco de Campeche.- Mediante una publicación en sus redes sociales, el fisioterapista Lalo E., conminó a la ciudadanía a salir desde mucho antes de casita para abordar camión, para no llegar tarde a su destino, y advirtió que en 2 semanas la situación empeorará por el aumento en la movilidad de estudiantes.


Su texto señala: “Amigos, recuerden que les dije que tienen que salir mucho antes de casita, si no quieren llegar tarde a su destino, y en 2 semanas estará peor con la entrada a la escuela….. Prevengan”.


Este exhorto generó reacciones críticas contra las autoridades responsables del transporte urbano, al recalcar que la planeación y funcionamiento del servicio se ve afectado por personas que jamás lo han utilizado, y como siempre los usuarios son los afectados.


También, exigieron a la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec), tomar más en cuenta a la ciudadanía para tener soluciones reales a problemáticas urgentes, pues ahora se gastará el doble en pasajes.

