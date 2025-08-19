FAMILIARES EXIGEN INVESTIGAR EL “LEVANTÓN” DE 3 VARONES, ENTRE ELLOS 2 TESTIGOS DEL CASO ARACELY, OCURRIDO EL VIERNES

Fiscalías de Candelaria y Escárcega sólo les hacen dar vueltas y ni han pedido ayuda al Ejército

Familiares de los 3 varones desaparecidos, 2 de ellos testigos en el caso del asesinato de Aracely Contreras L., acudieron a Palacio de Gobierno, para exigir que la Fiscalía General del Estado lleve a cabo la búsqueda, pues desde el viernes que ocurrió el levantón por parte de un comando armado en Aguacatal, #Carmen, no hay ninguna noticia y mucho menos acción de las autoridades.

Flor Samaniego Cruz, asesora de los inconformes, exigió a la FGE poner interés en el caso, porque por lo ocurrido ya hay temor entre otros testigos.

Criticó que los traen dando vueltas, de la Fiscalía de Escárcega a la de Candelaria, incluso en el Regimiento militar en territorio escarceguense le dijeron que no tienen oficio emitido por la FGE para participar en la búsqueda de esas personas.

Mostraron una pancarta donde aparecen los rostros de los desaparecidos, y pidieron ayuda a la ciudadanía para localizarlos.