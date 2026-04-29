DETIENEN A HOMBRE POR CAMINAR CON RÉPLICA DE ARMAS EN EL MERCADO PEDRO SAINZ

En medio de la preocupación social por mensajes amenazadores que han circulado recientemente en redes sociales, en los que se advierte sobre posibles ataques contra escuelas, ciudadanos y comerciantes del mercado principal Pedro Sainz de Baranda reportaron al número de emergencias la presencia de un hombre que caminaba por los pasillos portando un objeto similar a un arma de fuego.

El hecho generó alarma entre las personas que se encontraban en la central de abastos, quienes temieron que pudiera ocurrir una situación de riesgo.

Elementos de la Policía Estatal activaron el código rojo en los alrededores del mercado y localizaron al individuo en el área de flores, donde fue interceptado y sometido a una revisión. Durante la inspección se confirmó que el objeto que portaba era una réplica de arma de fuego.

El hombre aseguró que no había cometido ninguna falta; sin embargo, fue trasladado a los separos del Juzgado Cívico para su sanción administrativa, luego de causar alarma entre locatarios y visitantes del mercado.

Durante el operativo, el tránsito sobre la avenida República se vio interrumpido por varios minutos hasta que la situación fue controlada.