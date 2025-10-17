REFRESCOS CON Y SIN AZÚCAR PAGARÁN IMPUESTO DIFERENCIADO; SE BUSCA REDUCIR CONSUMO Y CONTENIDO CALÓRICO: EDUARDO CLARK

Durante la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el subsecretario Eduardo Clark explicó los ajustes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a los refrescos. Señaló que la propuesta original planteaba que tanto las bebidas con azúcar como las versiones light pagaran tres pesos con ocho centavos por litro, lo que duplicaba el nivel anterior del impuesto y ampliaba su alcance a los refrescos sin azúcar. Sin embargo, tras dialogar con la industria refresquera, se acordó un esquema diferenciado: tres pesos por litro para los refrescos con azúcar y un peso con cincuenta centavos para los light.

Clark detalló que, a cambio, las empresas se comprometieron a reformular sus productos para reducir el contenido de azúcar y calorías, además de promover el consumo de versiones sin azúcar y fomentar prácticas de publicidad responsables. Entre los compromisos destacan evitar mensajes dirigidos a niños y adolescentes, y aclarar que las presentaciones grandes están pensadas para compartir. “Lo que logramos es que el impuesto no aumente de forma desproporcionada para los refrescos sin azúcar y que, al mismo tiempo, las empresas contribuyan a mejorar la salud pública”, afirmó. Reiteró que la recomendación de la Secretaría de Salud sigue siendo evitar el consumo de refrescos, pero reconoció que estas medidas ayudarán a disminuir sus efectos negativos.