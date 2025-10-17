viernes, octubre 17, 2025
Lo último:
Locales

CIRCULA EN REDES: ¿QUÉ SE PUEDE ESPERAR DE LA HIJA DE UN GOBERNADOR PRIÍSTA QUE GOBERNÓ EN LA ÉPOCA DE MAYOR REPRESIÓN?: ROGER GAYOSSO

En sus redes sociales, el analista político Roger Gayosso criticó la represión que se vive en Campeche, aunque consideró que no se puede esperar otra cosa de la hija de un gobernador priísta que gobernó en la época de mayor represión en el país, y que el patriarca de Morena es Luis Echeverría, quien murió en el 2020 pero vio su proyecto represivo consumado.


Roger Gayosso escribió: “Qué se puede esperar de la hija de un gobernador priísta, que gobernó en la época de más represión en México de Díaz Ordaz y Luis Echeverría. Si la gente le rascara un poco verían que el verdadero patriarca de Morena es Luis Echeverría, tanto Ignacio Ovalle como Barttlet eran manos derechas de Echeverría, quien increíblemente vivió hasta los 100 años y muere en 2020 para ver su proyecto consumado”.

También te puede gustar

QUE EL SNTE Y LA SEDUC YA ACLARAN DENUNCIA DE CORRUPCIÓN EN ASIGNACIÓN DE PLAZAS EN HOPELCHÉN

5 municipios estiman recaudar en 2024 casi 2 mil 700 millones de pesos

TAXI DOBLA SIN PRECAUCIÓN EN “U”, IMPACTA Y LESIONA A MOTOCICLISTA

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *