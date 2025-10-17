CIRCULA EN REDES: ¿QUÉ SE PUEDE ESPERAR DE LA HIJA DE UN GOBERNADOR PRIÍSTA QUE GOBERNÓ EN LA ÉPOCA DE MAYOR REPRESIÓN?: ROGER GAYOSSO

En sus redes sociales, el analista político Roger Gayosso criticó la represión que se vive en Campeche, aunque consideró que no se puede esperar otra cosa de la hija de un gobernador priísta que gobernó en la época de mayor represión en el país, y que el patriarca de Morena es Luis Echeverría, quien murió en el 2020 pero vio su proyecto represivo consumado.



Roger Gayosso escribió: “Qué se puede esperar de la hija de un gobernador priísta, que gobernó en la época de más represión en México de Díaz Ordaz y Luis Echeverría. Si la gente le rascara un poco verían que el verdadero patriarca de Morena es Luis Echeverría, tanto Ignacio Ovalle como Barttlet eran manos derechas de Echeverría, quien increíblemente vivió hasta los 100 años y muere en 2020 para ver su proyecto consumado”.